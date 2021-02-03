На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой

В Киеве конфликт водителей завершился массовой дракой. Фото: скриншот с видео

На столичном мосту Метро между водителями произошел конфликт, который перерос в драку. Сообщил в полицию очевидец события. По его словам, компания мужчин с одного автомобиля побила водителя с другого.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

"Направились патрульные как с левого, так и с правого берега. Первые опросили потерпевшего водителя Renault, который объяснил, что на дороге во время движения возник конфликт с другим водителем. Его автомобиль заблокировали, а после с другого автомобиля к Renault подошел незнакомец, открыл водительскую дверь и нанес ему несколько ударов. Во время происшествия в салоне, кроме него, находились жена, сестра и ребенок. В результате пассажиров и водителей обоих автомобилей привлекли в конфликт", - говорится в сообщении.

После драки незнакомцы уехали с места. Водитель Renault нуждался в помощи врачей.

Задержали 2 обидчиков на мосту Метро. Они не отрицали участия в конфликте. Патрульные передали задержанных следственно-оперативной группе.

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В Киеве, на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. 5 мужчин и женщина фигурировали в ней.