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понедельник, 08 февраля 2021 14:44

На мост Патона планируют вернуть трамвай

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На мост Патона планируют вернуть трамвай
На столичный мост Патона хотят вернуть трамваи. Фото: Valik Chernetskyi, Unsplash

Киевавтодор на этой неделе начнет процедуру определения подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию реставрации моста им. Патона. Победителя определят в конце марта.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров", - отметил Густелев.

В рамках реставрации планируют:

- ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

- ремонт мостового полотна - проезжая часть и тротуары;

- ремонт лестницы и реставрация пропилеев на правом берегу;

- ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

- при необходимости ремонт сети ливневой канализации;

- установление барьерного и перильного ограждения;

- ремонт конструкций пролетных строений;

- реставрация колонн на левом берегу;

- ремонт опор и опорных частей;

- ремонт сообщений с мостом.

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В планах - обустройство велосипедной дорожки в обе стороны моста и расширение тротуара для зоны променада.

"Пока что на нем (мосту. - Gazeta.ua) 7 полос движения, а будет 8. Между 2 направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированная система вычисления веса транспортных средств под время движения", - сказал Густелев.

Во время реставрации движение по мосту не будут перекрывать.

Мост Патона соорудили 1953 года. На то время это был самый большой в мире цельносварной мост. Его полностью реконструировали только раз 2004-го, тогда и демонтировали трамвайные пути. 2019 года Институт стальных конструкций им. Шимановского оценил состояние моста как критическое. Коррозия "съела" толщину металла нижнего пояса. 2020 года ограничили въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 т, а также ограничили движение крайне правыми полосами в обоих направлениях.

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