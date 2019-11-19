На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ

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На месте книжного рынка "Петровка" построят торговый центр, который должен быть "не выше девяти этажей". Конечную высоту здания определят в проектной документации.

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал градостроительные условия и ограничения на проектирование ТРЦ на части территории вещевого и книжного рынка "Петровка", пишет КиевVласть.

Застроить планируют участок площадью чуть менее одного гектара. Согласно градостроительными условиями и ограничениями, высота комплекса не должна превышать 26 метров (примерно девять этажей). Конечную высоту здания определят только в проектной документации.

Часть участка попадает в пределы исторического ареала, так как проектирование должно учитывать "Закон о защите культурного наследия". Участок попадает в зону заведений коммунального хозяйства, инженерных сооружений. Для строительства требуется разрешение "Киевского метрополитена".

В 2001 году земли на улице Вербовой передали в аренду ООО "Солидарность". Компания связана с Игорем Вильдманом, депутатом Киевсовета трех созывов, экс-замминистра экологии. Вильдмана называют "владельцем Петровки". Формально он им не является. Его подозревали в теневых собраниях из частных предпринимателей на рынке и других нарушениях. Позже землю переоформили на фирму "Б.В", которая принадлежит Вильдману и которой выдали градостроительные условия на строительство ТРЦ.

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О планах строительства ТРЦ на месте рынка говорилось еще в 2011 году.

Крещатик готовят к масштабной застройке. На месте бывшего кафе "Гималаи" скоро может вырасти 4-этажный торговый центр. Активисты узнали, на какие нарушения готов пойти инициатор строительства бизнесмен Михаил Бродский. Помещение бывшего кафе "Гималаи" находится по адресу Крещатик, 23-Б. Вокруг него бок-о-бок расположены жилые дома, напротив - Центральный универмаг Украины. Помещение принадлежит фирме "Олимп ЛТД", собственниками которой являются семья известного бизнесмена и политика Михаила Бродского, а также давний партнер народного депутата Нестора Шуфрича - Вячеслав Черепаня. О планах на строительство ТЦ жильцы местных домов узнали давно. Еще в 2015-м детали были раскрыты журналистами-расследователями проекта "Схемы". Жильцам пришлось даже обращаться к мэру Киева Виталию Кличко с требованием помешать этому.