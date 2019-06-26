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среда, 26 июня 2019 15:16

"На лабутенах на**". Депутатка пришла к избирателям в футболке за $500

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  Наряд депутата не вписывался в формат встречи. ФОТО: VESTI
Наряд депутата не вписывался в формат встречи. ФОТО: VESTI

Депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Людмила Костенко пришла на встречу с горожанами в футболке от Louis Vuitton за 13 тыс. грн.

Чиновница баллотируется в Верховную Раду Украины и начала свой "тур" на Оболони. Она организовывает встречи с киевлянами во дворах и устраивает праздники для детей, сообшает Vesti.

На одну из таких женщина и пришла в неуместно дорогом наряде.

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Не понятно, каким образом такой депутат будет представлять интересы общества Оболони в парламенте, если она даже не понимает, как правильно подобрать к ситуации дресс-код.

  Цена на футболку превышает 500 долларов. ФОТО: VESTI
Цена на футболку превышает 500 долларов. ФОТО: VESTI

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты жителя Киева Дарта Викторовича Вейдера. Его выдвинула политическая партия "Блок Дарта Вейдера".

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