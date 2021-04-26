На Киевщине открыли памятник героям Чернобыля

В селе Коцюбинское Бучанского района на Киевщине открыли памятник героям Чернобыльской трагедии.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Торжественное чествование ликвидаторов состоялось на территории пожарной части.
"Мы в неоценимом долгу перед героями Чернобыля, поэтому выполняем максимальный комплекс мер по обеспечению надлежащего уровня их медицинской и социальной реабилитации. Наша обязанность сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные катастрофы", - сказала заместитель председателя КОГА Татьяна Щербак.
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26 апреля проходит 35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Фотокорреспондент посетил Припять и показал, каким является полный боли и воспоминаний город.
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