 
Ексклюзивы
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 225
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 639
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 1926
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 1602
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 306
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
20 Просмотров: 4437
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1188
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 990
Фото
Все фото
3
5
10
3
14
На Киевщине открыли памятник героям Чернобыля
На Киевщине открыли памятник героям Чернобыля
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото
Все в снегу: жителей Киевской области поразил &quot;зимний привет&quot;
Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"
Рестораны Киева пускали посетителей и поплатились за это
Рестораны Киева пускали посетителей и поплатились за это
Мать погибла, дочь - в реанимации: в Киеве на скорости перевернулся Nissan
Мать погибла, дочь - в реанимации: в Киеве на скорости перевернулся Nissan
Видео
Все видео
Пьяный священник дебоширил в центре Киева: показали видео
Пьяный священник дебоширил в центре Киева: показали видео
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 225
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 684
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1260
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 612
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 13:57

На Киевщине открыли памятник героям Чернобыля
3

  Комментировать

В селе Коцюбинское Бучанского района на Киевщине открыли памятник героям Чернобыльской трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Фото: пресс-служба КОГА

Торжественное чествование ликвидаторов состоялось на территории пожарной части.

"Мы в неоценимом долгу перед героями Чернобыля, поэтому выполняем максимальный комплекс мер по обеспечению надлежащего уровня их медицинской и социальной реабилитации. Наша обязанность сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные катастрофы", - сказала заместитель председателя КОГА Татьяна Щербак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии

26 апреля проходит 35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Фотокорреспондент посетил Припять и показал, каким является полный боли и воспоминаний город.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Киевщине открыли памятник героям Чернобыля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Наиболее смертоносный смерч в истории унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 14292
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11512
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 6444
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6435
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 6363
Новости Киева
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото
Гигантская очередь растянулась в столичном метро: показали фото
5
 Просмотров: 342
Неизвестные устроили свалку из арендованных велосипедов
Неизвестные устроили свалку из арендованных велосипедов Просмотров: 261
Центральную улицу Киева перекрыли для транспорта
Центральную улицу Киева перекрыли для транспорта Просмотров: 117
Киев усилит карантин из-за массовых нарушений в Вербное воскресенье
Киев усилит карантин из-за массовых нарушений в Вербное воскресенье Просмотров: 279
Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг
Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг 1 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
20
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
2
"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"
Голосов: 6728
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть