На Киевщине массовые отключения электроэнергии: где не будет света

Состоятся ремонтные работы и переоснащение электросетей. Фото: kyiv.comments

В четверг, 14 октября, многие населенные пункты под Киевом останутся без света.

Отключение состоится из-за ремонтных работ на линиях электропередач, подключения новых клиентов, устранения дефектов и технического переоснащения. Об этом свидетельствуют данные ДТЭК Киевские региональные сети.

Света не будет в жилых домах, учреждениях и офисах.

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Электроэнергия будет отсутствовать в некоторых домах в Барышевском, Васильковском, Таращанском, Згуровском, Иванковском, Белоцерковском, Киево-Святошинском, Макаровском, Вышгородском, Тетиевском, Кагарлицком, Богуславском, Володарском, Ирпенском, Сквирском, Бориспольском, Бородянском, Мироновском, Броварском , Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Фастовском, Чернобыльском и Яготинском районах.

Список адресов, где нет света и график отключений можно проверить на сайте ДТЭК Киевские региональные сети.

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