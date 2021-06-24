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четверг, 24 июня 2021 12:11

На Бориспольской трассе образовались гигантские пробки

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В четверг, 24 июня, на Бориспольском шоссе образовалась многокилометровая пробка. Причина - ремонт асфальтового покрытия на этом участке.

Осложненный трафик подтверждает Google Maps.

Автор: скриншот
  На Бориспольском шоссе образовались многокилометровые пробки
На Бориспольском шоссе образовались многокилометровые пробки

Трудности с движением наблюдаются от села Счастливое Бориспольского района до станции метро Бориспольская в столице.

Ремонт также вызвал пробки на выезде из микрорайона Бортничи в сторону просп. Николая Бажана.

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22 июня на Бориспольской трассе начали менять дорожное покрытие. С 23 июня временно закрыли проезд в направлении Борисполя. В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занять больше времени, чем обычно. Вместо восьми полос, открыты только четыре. Ремонт продлится до 20 августа. На трассе должно появиться новое дорожное покрытие, разметка, современное освещение.

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Дата
24
июня

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