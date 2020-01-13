Мужчину оштрафовали за мат

Днепровский районный суд Киева оштрафовал мужчину за нецензурную брань в общественном месте на 119 грн.

В октябре 2018-го, в 5:48, возле дома №24 на улице Курнатовского пьяный мужчина обматерил полицейских, а именно восклицал: "Мусора пи**расы", говорится в постановлении суда от 6 декабря 2019-го.

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На судебном заседании нарушитель содеянное признал.

Сегодня в помещении Голосеевского отделения полиции Киева мужчина покусал полицейского. Так он пытался освободить товарища, которого задержали за кражу телефона.

Злоумышленник сначала схватился за оружие правоохранителя. Затем нанес телесные повреждения работнику полиции, который его задерживал. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.