Мужчине, который насиловал женщин в ТЦ Киева, вынесли приговор

Насильник заплатит жертвам по 30 тыс. грн моральной компенсации. Фото: Киевская городская прокуратура

Жителю Полтавы, который изнасиловал женщин в туалетах столичного ТЦ, вынесли приговор.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"К трем годам лишения свободы приговорен молодой человек, который совершал сексуальное насилие в женских уборных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступления произошли 3 и 31 марта 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

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"Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и совершал насильственные действия сексуального характера", - добавили в сообщении.

Насильник вину не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. Вскоре уже не отрицал своего присутствия в местах событий, но сообщил суду, что "совершал указанные действия шутя".

Также суд постановил выплатить пострадавшим женщинам по 30 тыс. грн.

В Киевской области задержали 23-летнего насильника. Его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Она сама заявила о преступлении.