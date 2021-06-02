Мужчина зверски расправился с родственником из-за оплаты коммуналки

После преступления нападающий скрывался в квартире товарищей. Фото: Полиция Киева

В Киеве на ул. Садовой мужчина ранил ножом родственника из-за денег за оплату коммунальных услуг дома, в котором они проживают.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в доме совместно проживают две семьи: родные сестры с мужьями и детьми.

"В ходе ссоры один из мужчин схватил нож и ударил им другого в грудь. После этого злоумышленник вместе с женой покинул помещение. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь", - рассказал начальник следственного отдела полиции Богдан Замула.

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35-летнего пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. 33-летнего уроженца Днепропетровской области задержали. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Мужчина скрывался в квартире товарищей. С собой он имел пакет, в котором находилась одежда, вероятно, со следами крови, и нож. Эти вещи правоохранители изъяли для проведения экспертизы", - добавили в сообщении.

В Киеве на ул. Лесковской мужчина выстрелил в младшего брата. 28-летний пострадавший пришел домой навеселе. В коридоре квартиры между ним и старшим братом возникла ссора. Во время конфликта родственник взял револьвер "Флобер" и выстрелил несколько раз в грудь и шею младшему брату.