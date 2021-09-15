Мужчина в вагоне киевского метро жарил сосиску

В вагоне поезда столичного метро мужчина жарил сосиску газовой лампой.
Инцидент произошел 14 сентября, сообщил Big Kyiv в Telegram.
В сети предположили, что мужчина был сильно голоден, если прибег к такому.
Однако подобные "приготовления" противоречат правилам безопасности в транспорте. Пассажир мог устроить пожар или навредить людям.
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В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.
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