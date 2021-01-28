Мужчина с ножом устроил безумную погоню за прохожим

В Киев 28 января заметили мужчину, который бегал с ножом за прохожим.

Инцидент произошел в районе Троещина на ул. Сержа Лифаря. Пострадавший выбежал на проезжую часть, и просил помощи автомобилистов, пишет "Киев Оперативный". Впоследствии на место приехала полиция и муниципальная охрана.

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Фото: facebook.com/KyivOperativ

Известно, что у одного из мужчин нашли несколько женских сумок.

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские. Сейчас о причине конфликта между мужчинами неизвестно.

В Кривом Роге Днепропетровской области 78-летний мужчина всадил себе в грудь нож на глазах у сожительницы. Мужчина, находясь в одной из комнат дома, крикнул: "Анечка, прощай", - и всадил себе в грудь кухонный нож.