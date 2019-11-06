Мужчина расстрелял соседей за краденую электроэнергию

Мужчина расстрелял соседа. Фото: Сегодня

В Киеве произошло жуткое преступление — агрессивный мужчина из автомата расстрелял соседей, которые пришли к нему из-за того, что он воровал электричество.

Появилось видео с места инцидента, опубликованное сообществом "Типичный Киев".

Мужчина накопил огромные долги за коммунальные услуги и сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию.

Незаконные действия привели к тому, что у некоторых жильцов дома сгорела бытовая техника. Когда же соседи пришли разбираться с нарушителем, он открыл стрельбу.

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Напомним, сегодня в Харькове возле ночного клуба произошла стрельба - раненого мужчину доставили в больницу.