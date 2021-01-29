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пятница, 29 января 2021 09:47

Мужчина крушил топором подъезд и угрожал соседям

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В Киеве неадекватный мужчина бегал по подъезду многоэтажки с топором и
крушил стены.

Дебошир угрожал соседям, сообщили в патрульной полиции Киева.

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Автор: facebook.com/kyivpatrol
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Дебошир угрожал соседям

Автор: facebook.com/kyivpatrol
  Мужчина был под наркотиками
Мужчина был под наркотиками

"27 января на линию 102 поступило сообщение о хулиганстве на проспекте Отрадном. Помощи у полиции попросили все жители 19-го этажа дома и сообщили, что их сосед нецензурно ругается и портит плитку топором. К указанной квартиры направились два экипажа патрульных. Подойдя к двери квартиры гражданина, инспекторы услышали брань и угрозы физической расправой. Через некоторое время мужчина открыл дверь и вышел на лестничную площадку с топором в руках, где и был задержан патрульными ", - говорится в сообщении.

Известно, что 36-летний мужчина был под наркотиками. Патрульные вызвали специализированную "скорую". На него составили три протокола.

В одной из многоэтажек на ул. Левитана в Одессе агрессивный мужчина крушил все на нескольких этажах. Был вооружен мечом и ножом и угрожал людям.

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