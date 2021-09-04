Мужчина хотел взорвать многоэтажку в столице: полиция провела спецоперацию

Мужчина хотел взорвать многоэтажку. Фото: Национальная полиция

В Киеве на Троещине пьяный мужчина заперся в своей квартире и угрожал взорвать гранату.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по адресу ул.Бальзака, 26-А, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Причина - не доволен изъятием у него автомобиля за пьяную езду. На месте значительные силы полиции", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные уже готовы тушить пожар в случае, если злоумышленник все же взорвет гранату.

КОРД (полицейские силы специального назначения) прибыли на место, как и взрывотехники, спасатели и бригады скорой помощи. К счастью, информацию о гранате опровергли.

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В Одессе мужчина залез в чужую квартиру и заснул там. 45-летняя хозяйка вернулась домой и увидела у себя на диване незнакомого человека. Мужчина был пьян. Он не смог объяснить, чего хочет. Одесситка вызвала полицию.