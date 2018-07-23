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понедельник, 23 июля 2018 12:28

Музей на Почтовой площади блокируют из-за коррупционных мотивов

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Депутат Киевсовета Илья Сагайдак обвинил киевские власти в саботаже музея на Почтовой площади в Киеве.

На своей странице в Facebook он разместил фото дополнительных соглашений к инвестиционному договору ТРЦ на Почтовой площади, которые были заключены во времена, когда мэром Киева был Кличко, и добавил:

"Если инвестор на Почтовой - это кровь и плоть Януковича (по информации в СМИ), то какой мотив был подписывать дополнительные соглашения с этим инвестором уже после Революции достоинства, повышая с каждым соглашением общую стоимость строительства объекта инвестирования?".

  Дополнительные соглашения к инвестиционному договору ТРЦ на Почтовой площади
Дополнительные соглашения к инвестиционному договору ТРЦ на Почтовой площади
  Дополнительные соглашения к инвестиционному договору ТРЦ на Почтовой площади
Дополнительные соглашения к инвестиционному договору ТРЦ на Почтовой площади

Напомним инвестиционный договор был подписан 17.04.2013 года во время правления Януковича. В СМИ компанию "Хенсфорд Украина" связывают с главой ГУД 2010-2014 годов Кравцем А.В., которого также называли "завхозом Януковича". КГГА отказывалась показывать инвестиционный договор депутатам и журналистам, подчеркивая его секретность. Изложенный депутатом инвестиционный договор обнаружил, что за время правления Кличко к нему были подписаны пять дополнительных соглашений в пользу инвестора. (ДС от 19.09.2014, ДС от 19.09.2014, ДС от 27.11.2014, ДС от 22.01.2015, ДС от 22.01.2016)

Сагайдак добавил: "Затем постреволюционный Киевсовет не смог проголосовать пункт за прекращение инвестиционного договора".

Напомним, фракция БПП в Киевсовете почти в полном составе не голосовала за проект решения Киевсовета, который предусматривал прекращение инвестиционного договора с инвестором, который строит ТРЦ на месте, где археологи нашли фундамент старого города.

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