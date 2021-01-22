Мусоровоз разбил 9 автомобилей

В Киеве 9 автомобилей разбил мусоровоз. Фото: dtp.kiev.ua

В пятницу утром, 22 января, мусоровоз разбил 9 припаркованных автомобилей в киевском дворе. Водитель был трезв.

Инцидент произошел на ул. Лукьяновской в Шевченковском районе столицы, сообщила в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

"Между 79-м и 81-м домом (произошло крушение машин, - Gazeta.ua). Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - говорится в сообщении.

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