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вторник, 27 апреля 2021 13:50

Мошенник "обчищал" посылки в отделении "Новой почты": видео преступления

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Мошенник &quot;обчищал&quot; посылки в отделении &quot;Новой почты&quot;: видео преступления
Фото: полиция Киева22-летний мошенник воровал новые детали, меняя их на более дешевые.

В Киеве задержали мужчину, который заказывал в интернет-магазине компьютерные видеокарты, а когда осматривал товар на почте, незаметно менял его.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В полицию обратилась сотрудница одного из отделений "Новой почты" в Святошинском районе. После проверки клиентом посылки она обнаружила несоответствие товара.

"Правоохранители опросили заявителя и посмотрели видео с камер наблюдения, зафиксировавших мошеннические действия. Парень попросил у сотрудницы осмотреть посылку, а когда та отвернулась, подменил товар на другой и отказался от заказа", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник передвигался на автомобиле. Отследить направление его движения удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Задержали мошенника на территории соседнего района. Им оказался ранее не судимый уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

"Мы установили причастность парня еще к двум аналогичным преступлениям на территории района. Обманом он завладел имуществом на сумму 74 тысячи гривен. Сейчас мы проводим проверку кго причастности к другим преступлениям", - рассказал следователь Святошинского управления полиции Максим Сахно.

За содеянное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен. Киевлянин разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с "клиентом" отправил постороннее лицо.

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