Мощный ливень пронесся Киевом

Непогода пронеслась многими районами столицы. Фото: "Киев Оперативный"

Во вторник, 25 августа, сильный ливень затопил столицу. Непогода начала буянить в Киеве с утра.

Очевидцы мощного ливня поделились в сети фото и видео мощного ливня, который затопил столичные магистрали разных районов города.

Прогноз погоды на 25 августа в Украине неутешительный. Дождливо преимущественно в большинстве регионов страны.











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В Украине во вторник, 25 августа, ожидаются сильные дожди и грозы во многих областях страны. В некоторых регионах ожидается небольшое похолодание, а в некоторых - снова станет очень жарко.