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четверг, 26 июля 2018 15:53

Молния ударила: в мэрии объяснили затопление Дорогожичей

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Молния ударила: в мэрии объяснили затопление Дорогожичей
Уровень воды в считанные минуты поднялся на 2,02 метра - Александр Густелев. ФОТО: cfts.org.ua

В киевской мэрии объяснили, что тоннель на Дорогожичах затопило из-за удара молнии.

"Из-за молнии у нас отказала автоматическая система насоса и откачки воды. Позже эту проблему ликвидировали", - сообщил на брифинге заместитель мэра Дмитрий Давтян.

По словам директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева, на перекресток в районе Дорогожичей было рассчитано 4 насосные станции. Однако, по оценкам экспертов, произошел сбой в подаче электроэнергии, и все 4 насоса автоматически отключились. Уровень воды, сказал Густелев, поднялся на 2,02 метра: "ливень был бешеный", поэтому в считанные минуты "чаша наполнилась водой".

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Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук рассказал, что 25 июля за 3 часа выпала трехмесячная норма осадков. Тогда, кроме тоннеля на Дорогожичах, под воду ушли подземный переход возле станции метро Шулявская и аэропорт "Киев". Дождь разрушил опоры моста на улице Елены Телиги.

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