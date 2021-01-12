Мода на маски: креативное соблюдения карантина на улицах Киева

Жители Киева, кроме обычных медицинских масок и респираторов, выбирают защиту и с оригинальными принтами.

В городе можно встретить людей, в частности, с "мордочками" разных животных, с нарисованными улыбками, губами и усами, пишет "Вечерний Киев".

Фото: Михаил Маркив

За время Covid-пандемии маски стали обязательным "пропуском" в транспорт, магазины и другие общественные места.

Некоторые же пренебрегают этой обязательностью или носит маску абы как.

Согласно рекомендациям Минздрава, носить маски на улице нужно только в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.

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С 21 ноября 2020 года правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношенее маски в общественных местах. По состоянию на 12 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 898 больных.