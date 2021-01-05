Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает - разработчики удивлены

Kyiv Smart City перестал работать. Фото: Юрий Назаров

Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не функционирует. Так, электронный билет, услуги парковки и возврата автомобиля перенесли в новое приложение - "Киев Цифровой".

Об этом в Facebook сообщил Юрий Назаров, глава комитета Smart City общественного совета в Министерстве цифровой трансформации.

"Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой ", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними", - рассказал Назаров.

Он добавил, что команда Smart City будет дальше разрабатывать новые и улучшать уже имеющиеся сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины.

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