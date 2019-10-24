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четверг, 24 октября 2019 21:03

Минздрав провел собственный мониторинг состояния столичного воздуха

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Минздрав провел собственный мониторинг состояния столичного воздуха
Состояние воздуха в пределах нормы. Фото: Liga

В Министерстве здравоохранения объяснили, что ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах.

Увеличение концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения.

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Министерство здравоохранения Украины планирует инициировать проведение межведомственной встречи с Министерством энергетики и защиты окружающей среды для внедрения Порядка осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 14 августа 2019 №827.

Метеорологи не подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Украине.

Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации.

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