Минеру моста Метро в Киеве грозит пожизненное заключение

Арестовали минера моста Метро в Киеве. Фото: Сегодня

Бывший военнослужащий, пытавшийся взорвать мост Метро в Киеве, может получить пожизненный срок.

Сейчас его действия расцениваются как попытка теракта, заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко на брифинге.

"Открыто уголовное производство с квалификацией "Приготовление к совершению теракта".

В зависимости от последствий, это даже до пожизненного заключения", – сказал Крищенко.

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В Киеве перекрывали мост Метро из-за сообщения о заминировании.