"Минера" моста Метро признали психически здоровым

"Минера" моста Метро выпустили из психбольницы. Фото: Большой Киев

Суд выпустил из психиатрической больницы мужчину, который в июне этого года угрожал взорвать столичный мост Метро.

Мужчина находится под круглосуточным домашним арестом. Такое решение принял Днепровский райсуд Киева, сообщает пресс-служба суда.

"Экспертиза установила, что Виталий Ткаленко вменяем, поэтому сейчас нет оснований содержать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. Для него избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Квалификация его действий остается неизменной - ч. 2 ст. 259 УК Украины", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Ранее, 21 июля на центральной площади Луцка 44-летний Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Заложников Кривошей удерживал до 21:43. Первыми освободили пожилую женщину, беременную и ребенка. Впоследствии - остальные. Злоумышленник сдался. Его задержали. Возбудили уголовное дело о терроризме и незаконном хранении оружия.