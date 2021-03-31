Метро Киева напомнило, когда откажется от зеленых карточек

С завтрашнего дня, 1 апреля, в киевском метрополитене не будут принимать бесконтактные зеленые карточки. Использовать поездки на них можно еще сегодня. Также, согласно распоряжению КГГА, прекращается работа сервисных центров подземки.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Оплатить проезд в общественном с 1 апреля транспорте можно:
- Kyiv Smart Card;
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
- мобильным приложением - Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Card;
- разовым билетом с QR-кодом - бумажным или электронным.
Купить Kyiv Smart Card можно:
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении "Киев цифровой";
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Купить одноразовый электронный или бумажный QR-билет можно:
- в приложении "Киев цифровой";
- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.
В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта на 7 улицах. Ездить по ним будет разрешено со скорость до 80 км/ч.
Комментарии