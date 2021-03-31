Метро Киева напомнило, когда откажется от зеленых карточек

С завтрашнего дня, 1 апреля, в киевском метрополитене не будут принимать бесконтактные зеленые карточки. Использовать поездки на них можно еще сегодня. Также, согласно распоряжению КГГА, прекращается работа сервисных центров подземки.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Автор: УНИАН 31 марта 2021 года на зеленых карточках столичного метро "сгорят" поездки

Оплатить проезд в общественном с 1 апреля транспорте можно:

- Kyiv Smart Card;

- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;

- мобильным приложением - Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Card;

- разовым билетом с QR-кодом - бумажным или электронным.

Купить Kyiv Smart Card можно:

- в кассах метрополитена;

- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

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Пополнить Kyiv Smart Card можно:

- в приложении "Киев цифровой";

- в кассах метрополитена;

- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Купить одноразовый электронный или бумажный QR-билет можно:

- в приложении "Киев цифровой";

- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта на 7 улицах. Ездить по ним будет разрешено со скорость до 80 км/ч.