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среда, 31 марта 2021 09:31

Метро Киева напомнило, когда откажется от зеленых карточек

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С завтрашнего дня, 1 апреля, в киевском метрополитене не будут принимать бесконтактные зеленые карточки. Использовать поездки на них можно еще сегодня. Также, согласно распоряжению КГГА, прекращается работа сервисных центров подземки.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Автор: УНИАН
  31 марта 2021 года на зеленых карточках столичного метро "сгорят" поездки
31 марта 2021 года на зеленых карточках столичного метро "сгорят" поездки

Оплатить проезд в общественном с 1 апреля транспорте можно:

- Kyiv Smart Card;
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
- мобильным приложением - Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Card;
- разовым билетом с QR-кодом - бумажным или электронным.

Купить Kyiv Smart Card можно:

- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

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Пополнить Kyiv Smart Card можно:

- в приложении "Киев цифровой";
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Купить одноразовый электронный или бумажный QR-билет можно:

- в приложении "Киев цифровой";
- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта на 7 улицах. Ездить по ним будет разрешено со скорость до 80 км/ч.

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Дата
31
марта

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Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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