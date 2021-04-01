Метро Киева будет работать по новым правилам: все, что нужно знать

Перевозить пассажиров критической инфраструктуры бесплатно в метро не будут. Фото: "Укринформ"

С понедельника, 5 апреля, метро и наземный общественный транспорт Киева будет работать по спецпропускам и перевозить исключительно работников критической инфраструктуры.

Об этом напомнила заместитель начальника столичной подземки Наталья Макогон.

"Поезда у нас ходить будут так же как ходят сегодня. Но пропускать будем только людей со спецпропускам", - рассказала Макогон для "BBC Украина".

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Проверять наличие спецдокументов будут на входах в станции метро полицейские и дежурные. Но бесплатным проезд для работников критических отраслей не будет.

"Мы работаем в обычном режиме, но на вход пускать только пассажиров с пропусками, которые будут оплачивать проезд", - отметила Макогон.

Сегодня, 1 апреля, власти города объявят условия и порядок получения специальных пропусков.

5 апреля в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта. Столичные власти утверждают, что уже выработала алгоритм выдачи спецпропусков на транспорт. Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицина - в департаменте медицины в районных администрациях.