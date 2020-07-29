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среда, 29 июля 2020 12:04

Меньше, чем у заместителя: какую зарплату получил Кличко в июле

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Меньше, чем у заместителя: какую зарплату получил Кличко в июле
Зарплата главы КГГА за июль меньше, чем у заместителя. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко получил заработную плату в июле в размере 42 тыс. грн. Зарплата его заместителей составляет от 37 тыс. до 61 тыс. грн.

В июне глава столицы получил только должностной оклад без премии - 47 230 грн., - сообщили "Украинские новости".

Зарплата заместителей Кличко в июле составила:

- Александр Густелев - 37 124 грн.
- Валентин Мондриевский - 43 408 грн.
- Вячеслав Непопа - 61 327 грн (материальная помощь на оздоровление - 32 904 грн.)
- Петр Пантелеев - 44 906 грн.
- Марина Хонда - 46 585 грн.

Недавно мэр Киева пообещал выделить цистерну краски тем, кто желает очистить здания столицы от надписей. Ранее Кличко выложил видео, где поймал 2 вандалов, рисовавших граффити на стенах дома. Кличко провел с ними воспитательную беседу и вызвал полицейских. Задержать удалось лишь одного нарушителя, другой сбежал. Впоследствии выяснилось, что мэр Киева поймал людей, приближенных к "Муниципальной охране", которая формируется преимущественно из активистов Майдана и бойцов ООС. Пойманные на горячем не просто так обрисовывали здание, а закрашивали шифрованную рекламу наркотиков.

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