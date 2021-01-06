Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа - СМИ (18+)

В Киеве, на ул. Ватутина, 33-А, женщина выбросила 3-летнего мальчика с окна 8-го этажа многоквартирного дома.
Трагедия произошла 6 января ориентировочно в 16:00, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".
"Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет", - говорится в сообщении.
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В Киеве на ул. Воскресенской 23-летнего мужчину выбросили из окна 2-го этажа жилой многоэтажки из-за разбитой духовки.
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