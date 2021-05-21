Масштабный пожар уничтожал киевский ресторан: фото и видео

В ночь на 21 мая возник крупный пожар в ресторане на ул. Срибнокильская, 9 в Киеве. Возгорание произошло на площади 40 кв. м. Речь идет о заведении "Кара-Кум".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: dtp.kiev.ua

"В 02:50 пожар был ликвидирован. В результате пожара сгорела терраса заведения, повреждены двери и окна, аудиосистемы, электропечи, электроплиты и вентиляционные шахты. Кроме того, повреждены стены и потолок на общей площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Для усмирения огня привлекли 23 спасателя и пять единиц пожарной техники. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

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Почти 800 пожаров автомобилей произошли в Украине с начала 2021 года. ГСЧС напомнила, что в авто должны быть огнетушитель и аптечка.