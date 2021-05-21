 
Ексклюзивы
1/5
Врач развенчал популярные мифы о ВИЧ
Врач развенчал популярные мифы о ВИЧ
Просмотров: 45
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
Просмотров: 369
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Просмотров: 594
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Просмотров: 486
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 729
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1125
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 270
Аксенова в Раде должна остановить СНБО, а не блокирование трибуны
Аксенова в Раде должна остановить СНБО, а не блокирование трибуны
Просмотров: 504
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 261
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2143
Фото
Все фото
5
3
15
3
3
Возле столичного супермаркета произошла стрельба: пострадал военный
Возле столичного супермаркета произошла стрельба: пострадал военный
Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно
Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно
Масштабный пожар уничтожал киевский ресторан: фото и видео
Масштабный пожар уничтожал киевский ресторан: фото и видео
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Конца не видно: аномальные очереди образовались возле станции метро
Конца не видно: аномальные очереди образовались возле станции метро
Видео
Все видео
Разыскивают вандала, который сорвал государственный флаг в центре Киева
Разыскивают вандала, который сорвал государственный флаг в центре Киева
Киевом будет курсировать 19 идеальных маршруток
Киевом будет курсировать 19 идеальных маршруток
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 396
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 4347
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 342
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 10:21

Масштабный пожар уничтожал киевский ресторан: фото и видео
15

  Комментировать

В ночь на 21 мая возник крупный пожар в ресторане на ул. Срибнокильская, 9 в Киеве. Возгорание произошло на площади 40 кв. м. Речь идет о заведении "Кара-Кум".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: dtp.kiev.ua

"В 02:50 пожар был ликвидирован. В результате пожара сгорела терраса заведения, повреждены двери и окна, аудиосистемы, электропечи, электроплиты и вентиляционные шахты. Кроме того, повреждены стены и потолок на общей площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Для усмирения огня привлекли 23 спасателя и пять единиц пожарной техники. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали вандала, который надругался над флагом Украины

Почти 800 пожаров автомобилей произошли в Украине с начала 2021 года. ГСЧС напомнила, что в авто должны быть огнетушитель и аптечка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Масштабный пожар уничтожал киевский ресторан: фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Начали издавать "Украинский альманах"

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 17145
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11763
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 9324
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 6435
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 6255
Новости Киева
Возле столичного супермаркета произошла стрельба: пострадал военный
Возле столичного супермаркета произошла стрельба: пострадал военный
5
 Просмотров: 117
Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно
Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно
3
 Просмотров: 234
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
3
 1 Просмотров: 747
В столице установят мемориальную доску в честь консульства Белорусской Народной Республики
В столице установят мемориальную доску в честь консульства Белорусской Народной Республики Просмотров: 99
Конца не видно: аномальные очереди образовались возле станции метро
Конца не видно: аномальные очереди образовались возле станции метро
3
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
5
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
3
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
Голосов: 6759
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть