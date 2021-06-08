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вторник, 08 июня 2021 14:41

Масштабный парад и артиллерийский салют: опубликовали план мероприятий к 30-летию Независимости

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Масштабный парад и артиллерийский салют: опубликовали план мероприятий к 30-летию Независимости
Военный парад по случаю Дня независимости Украины 2015 в году. Фото: "Радио Свобода"

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины на Крещатике и площади Независимости 24 августа состоится большой военный парад с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

Об этом говорится в утвержденном Кабмином плане мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и Независимости, пишет "Интерфакс-Украина".

На Трухановом острове Киева в этот день запланирован артиллерийский салют. На Михайловской пл. и Владимирском проезде организуют статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

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Также состоится торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр в районе речного вокзала и Труханова острова.

В Одессе на внешнем рейде морского порта на День Независимости состоится торжественное прохождение боевых кораблей и суден, а также пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Все торжества должны состояться с учетом требований законодательства по предотвращению распространения Covid-19.

Президент Владимир Зеленский анонсировал большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование "украинцы запомнят навсегда". В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводились. Это решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.

В Минобороны сообщали, что на параде к 30-летию Независимости Украины продемонстрируют новейшие разработки военной техники, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов.

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