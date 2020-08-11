Масштабный форум ветеранов пройдет в Киеве

В Киеве активно готовятся к проведению III Международного ветеранского и волонтерского форума "Там, где мы - там Украина".

Состоится он 23 августа в Художественном арсенале, сообщил "Вечерний Киев".

Организовывает форум Информационно-координационный центр и благотворительный фонд "Вернись живым".





Автор: "Вечерний Киев" Три панели форума сможет посетить каждый участник

"Наша задача - скорректировать государственные политики поддержки ветеранского бизнеса для лучшей социализации и оптимального использования потенциала ветеранов. Ежегодно ветераны дают непосредственные приказы власти. "Ничего для нас - без нас "- это и есть сущность Форума", - отметили организаторы.

Каждый участник будет иметь возможность посетить три панели форума:

- Ветеранский бизнес: государственные и негосударственные программы поддержки.

- Бизнес образование и менторство.

- Бизнес комьюнити: работает или нет?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: подозреваемой Кузьменко изменили меру пресечения

В Киеве с 11 по 14 августа пройдет 32‑я Международная агропромышленная выставка "Агро 2020". Мероприятие состоится на территории столичного экспоцентра ВДНХ и объединит 12 специализированных экспозиций по всем отраслям сельского хозяйства.