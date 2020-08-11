Масштабный форум ветеранов пройдет в Киеве

В Киеве активно готовятся к проведению III Международного ветеранского и волонтерского форума "Там, где мы - там Украина".
Состоится он 23 августа в Художественном арсенале, сообщил "Вечерний Киев".
Организовывает форум Информационно-координационный центр и благотворительный фонд "Вернись живым".
"Наша задача - скорректировать государственные политики поддержки ветеранского бизнеса для лучшей социализации и оптимального использования потенциала ветеранов. Ежегодно ветераны дают непосредственные приказы власти. "Ничего для нас - без нас "- это и есть сущность Форума", - отметили организаторы.
Каждый участник будет иметь возможность посетить три панели форума:
- Ветеранский бизнес: государственные и негосударственные программы поддержки.
- Бизнес образование и менторство.
- Бизнес комьюнити: работает или нет?
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В Киеве с 11 по 14 августа пройдет 32‑я Международная агропромышленная выставка "Агро 2020". Мероприятие состоится на территории столичного экспоцентра ВДНХ и объединит 12 специализированных экспозиций по всем отраслям сельского хозяйства.
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