Машины киевлян будет эвакуировать новая техника

Новая техника отличается от старой способом эвакуации. Фото: autolab24

Новая спецтехника для быстрой эвакуации автомобилей, которые неправильно припарковались, появилась в Киеве.

Видео новинки опубликовали в сообществе Киев Оперативный на Facebook.

Новая техника отличается от старой способом эвакуации.

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Теперь не нужно фиксировать каждое колесо автомобиля, поэтому это существенно ускоряет процесс.

7 января полицейские устроили в центре Киева акцию "Рождество с копами". Дети могли поиграть в полицейском авто и покататься на нем, испытать громкоговоритель, сирену, сделать фото с патрульными.