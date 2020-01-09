Машины киевлян будет эвакуировать новая техника

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5139
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1341
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1008
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 46674
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7245
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1953
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27396
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2664
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2286
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
5
11
4
3
3
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
В столице полицейские развлекали детей и взрослых
В столице полицейские развлекали детей и взрослых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
В центре Киева горел автомобиль, поврежден банк
В центре Киева горел автомобиль, поврежден банк
Обманывали людей на интернет-&quot;аукционах&quot;: в столице киберполиция накрыла мошенническую схему
Обманывали людей на интернет-"аукционах": в столице киберполиция накрыла мошенническую схему
Видео
Все видео
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1719
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2664
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3627
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1548
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 2007
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 09 января 2020 15:02

Машины киевлян будет эвакуировать новая техника

  Комментировать
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Новая техника отличается от старой способом эвакуации. Фото: autolab24

Новая спецтехника для быстрой эвакуации автомобилей, которые неправильно припарковались, появилась в Киеве.

Видео новинки опубликовали в сообществе Киев Оперативный на Facebook.

Новая техника отличается от старой способом эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные протестировали четыре модели броневиков

Теперь не нужно фиксировать каждое колесо автомобиля, поэтому это существенно ускоряет процесс.

7 января полицейские устроили в центре Киева акцию "Рождество с копами". Дети могли поиграть в полицейском авто и покататься на нем, испытать громкоговоритель, сирену, сделать фото с патрульными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Машины киевлян будет эвакуировать новая техника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Украинского командира объявили вне закона

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 30375
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
21
 Просмотров: 27648
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 26361
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 24543
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 16040
Новости Киева
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
5
 Просмотров: 1089
Киевлянам неожиданно уменьшат плату за отопление
Киевлянам неожиданно уменьшат плату за отопление Просмотров: 504
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
6
 Просмотров: 351
Двойное убийство в Киеве: сообщили мотив
Двойное убийство в Киеве: сообщили мотив Просмотров: 5490
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
В Киеве подростки забили до смерти прохожего 3 Просмотров: 3285
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 5799
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua