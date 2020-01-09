Машины киевлян будет эвакуировать новая техника

Новая спецтехника для быстрой эвакуации автомобилей, которые неправильно припарковались, появилась в Киеве.
Видео новинки опубликовали в сообществе Киев Оперативный на Facebook.
Новая техника отличается от старой способом эвакуации.
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Теперь не нужно фиксировать каждое колесо автомобиля, поэтому это существенно ускоряет процесс.
7 января полицейские устроили в центре Киева акцию "Рождество с копами". Дети могли поиграть в полицейском авто и покататься на нем, испытать громкоговоритель, сирену, сделать фото с патрульными.
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