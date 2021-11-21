"Майдан – это начало конца России. Ужасной империи мира": как украинцы почтили годовщину Революции достоинства

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы – в честь двух украинских революций: Оранжевой и Революции достоинства.

С утра киевляне и гости города приходили к Аллее Героев Небесной сотни рядом с майданом Независимости. У портретов погибших майдановцев оставляли цветы и зажженные лампады.

Почтили память павших глава государства Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Самая массовая акция состоялась в центре Киева вечером – украинцы приняли участие в памятном шествии и панихиде по погибшим героям Небесной сотни. Корреспонденты Gazeta.ua пообщались с присутствующими и расспросили людей – что значит для них Революция достоинства и какой они видят Украину за 5-10 лет?

В 17:00 вокруг триумфальной колонны в центре Киева собрались тысячи человек. Часть кутаются в национальные флаги, некоторые держат их в руках. Всюду слышен украинский язык. Собравшиеся обнимаются и поздравляют друг друга с праздником. Потом небольшими группами идут к портретам героев Небесной сотни, кладут цветы и возвращаются в колонну - ждут начала памятного шествия и панихиды за павшими майдановцами.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На майдане Независимости вечером 21 ноября - собрались несколько тысяч человек

Среди присутствующих немало представителей крымскотатарского народа.

- Я недавно записал видео на YouTube о том, что многие украинцы, даже патриоты – не понимают масштабов Революции достоинства, - говорит блогер и журналист Айдер Муждабаев. – По моему мнению – это самое главное событие XXI века. По крайней мере, в Европе. Это единственный уникальный случай, когда война за независимость бывшей колонии от империи началась не в то время, когда империя почти разрушена, как СССР. А тогда, когда у нее есть время, деньги, фашистская идеология, намерение убивать и отбирать. По логике, Майдана не должно было быть. Все шло к тому, что Россия поглотит Украину. Но что-то, как всегда в украинской истории – пошло не так. Это какая-то метафизика, но есть что-то такое, что эту страну бережет.

Майдан – недооцененное событие, уверен Муждабаев.

– Многие люди еще не могут его оценить, потому что прошло немного времени, – продолжает Айдер. – Считаю, что если Киев для чего-то и был основан, то именно для Майдана 2013-2014 годов. Совершенно в этом уверен. Ибо он – начало конца ужаснейшей империи мира. Сплошного зла, которое сосредоточено в России.

– Какой видите Украину через 10 лет? – спрашиваем.

Не советую иметь дело с людьми, за которыми море

- Хочу, чтобы за это время Ахтем Чийгоз уехал в Крым. А лучше раньше, - здоровается Айдер с останавливающимся возле него заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа. – С этим человеком мы уже все потеряли. Но я не советую иметь дело с людьми, за которыми море и у которых все отобрали.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО 21 ноября вечером, на Майдане было многолюдно. Киевляне и гости города пришли почтить память погибших майдановцев и вспомнить, как начиналась Революция достоинства

Количество людей на Майдане стремительно увеличивается. Женщины, мужчины и дети – рассматривают на установленных LED-экранах кадры, снятые во время Революции достоинства. Периодически дуют в холодные ладони – несмотря на плюсовую температуру вечером в столице поднялся сильный ветер. Периодически человеческий гул разбивает скандирование активистов в громкоговорители: "Слава Украине! Героям слава!", "Слава нации – смерть врагам", "Героям трижды – слава, слава, слава!".

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

С цветами в руках в первых рядах стоят Валентина Демченко и Наталья Безъязыкова. Были на Майдане с первых дней, признаются.

– Тогда, восемь лет назад, я поняла, что есть вещи за которые готова отдать жизнь. За время после Революции достоинства - моя позиция не изменилась. Радуюсь, что есть соотечественники, которые думают одинаково со мной, - говорит Валентина Демченко. – На Майдане была с самого начала. Помогала с дровами, бутербродами, кухней. Потом началась война и стала помогать госпиталям. Не представляю своей жизни без участия в жизни страны. Не опущу руки даже несмотря на то, что сейчас есть много вещей, которые огорчают. Будем воспитывать власть, менять. Она должна слышать, что мы не согласны с их действиями. Нам нельзя прошить в мозгу "Какую разницу". Нельзя перечеркнуть все, что было.

Нам нельзя прошить в мозгу "Какую разницу"

– Огорчает падение Украины и разочарование даже тех, кто грезил зелеными иллюзиями, – приобщается к разговору Наталья Безъязыкова. Она работает учительницей в одной из киевских школ. – День достоинства – то, что сейчас пытаются заглушить. Но мы идем вперед, к победе. Революция продолжается.

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Люди резко оживляются, когда около 20 активистов спускают с моста на торгово-развлекательный центр "Глобус" огромный баннер с изображениями Андрея Ермака и Владимира Зеленского. Есть надпись: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". Толпа внизу аплодирует, снимает баннер на фото и видео.

- Путин – ху*ло! – трижды скандируют активисты на горе. – Зеля?

- Сц*кло!, - отвечают в унисон несколько десятков мужчин и женщин внизу.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Баннер с изображениями Владимира Зеленского и Андрея Ермака – вывесили на ТРЦ "Глобус"

На мосту зажигаются красные файеры. Полицейские, ходящие между людьми, молча за всем наблюдают. Не вмешиваются.

- Принимал участие в революции, но в конце. Потому, что когда началась - жил не в Киеве. Для меня Майдан – это момент, когда сформировалась нация. Проснулась страна и народ, - в нескольких метрах от "Глобуса" заворачивается в украинский флаг Илья Деревянко. Поправляет маску на лице. Из-под нее виднеется густая черная щетина. – Сейчас много вопросов к власти – политические преследования, коррупция, убийства, хищения. Наверное, нам нужно еще время. Всё зависит от народа. Но двигаемся правильно.

Много вопросов к власти – политические преследования, коррупция, убийства, хищения

Среди присутствующих стильной прической выделяется нардеп Гео Лерос. Держит руки в карманах.

– Для меня Революция достоинства – это позиция людей, что они не будут мириться с какими-либо режимами, – говорит Лерос. – Хотелось бы, чтобы Зеленский вспомнил историю 8-летней давности и понял, что его предательская позиция относительно слива спецоперации (речь о срыве спецоперации с задержанием боевиков российской частной военной компании "Вагнер". – Gazeta.ua) – может вылиться для него во что-то плохое .

Многотысячная колонна медленным шагом двигается по Аллее Героев Небесной сотни в храм Архистратига Михаила и украинских новомучеников, где должна состояться панихида за павшими во время Майдана. Впереди толпы разворачивается баннер: "Помним! Небесная сотня! Герои не умирают!".

Многие останавливаются у портретов погибших героев. Стоят молча и всматриваются в их лица. Кое-кто плачет.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Украинцы памятным шествием почтили павших на Майдане героев

Среди спешащих на панихиду – писательница Тамара Гориха Зерня.

- Настроение сосредоточенное, но не слишком праздничное. Сегодня услышали новость, что снова нападет Путин. Я себе в календаре обозначила коридор, когда это может произойти. Чтобы не попасть куда-то в это время с поездками, - улыбается. – А вообще мы готовы к чему угодно. Я очень рада, что наши люди не опускают руки и не паникуют. А идут своим путем и делают то, что считают нужным и полезным. С таким огромным количеством вызовов, угроз и неприятностей вокруг и внутри Украины – мы держимся именно на людях. Для которых есть интерес более далекий, чем путь от телевизора к холодильнику. Для которых существует более важный и больший мир. И которые часть труда, времени, денег и надежд – добровольно отдают Украине и государству. Мы чтим таких украинцев. И воздаем хвалу этим людям, – показывает на портреты погибших.

Через 5 лет Украина не будет скучной, добавляет писательница.

Живу с мыслью, что презентация моих книг будет в Донецке

– Подозреваю, что нас ждет много неожиданных поворотов. Мы, как эти ковбои на родео, понимаете? Но мы сидим, держимся и еще в процессе успеваем детей рожать и учить, работать, строиться, сады сеять. Мы живем, – говорит. – Я оптимист. Украина победит в войне еще при нашей жизни. Я уже переживаю, нервничаю и думаю, как мы будем делать большую уборку на временно оккупированных территориях. Как будем восстанавливать Украину и с детьми там говорить, которых вырвали из нашего контекста? Будет тяжело, но все возможно. Живу с мыслью, что презентация моих книг будет в Донецке, а памятник Доци (так называется роман писательницы. – Gazeta.ua) будет стоять там на центральной площади – вместо монумента Ленина. В честь мужчин и женщин, воевавших и сражавшихся за Украину.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Священники отправляют панихиду за павшими героями Майдана

Начинается панихида. Разговоры в толпе утихают.

ПРЕЗИДЕНТУ ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ

После молитвы – часть людей отправились к Офису президента. Пытались пройти в здание, но были оттеснены полицейскими.

В конце концов, правоохранители начали пропускать в ОП людей по одному - после проверки на входе. Участники акции продолжали скандировать "Зелю вон!". Требовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака с должности.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО К офису президента люди пришли с требованием отставки главы ОП Андрея Ермака

"Иначе через 10 дней начнем бессрочную акцию протеста с требованием импичмента", – заявили активисты. Среди них были представители партии "Демократическая сокира" и Руху сопротивления капитуляции.