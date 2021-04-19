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понедельник, 19 апреля 2021 17:17

Магнолии присыпало "снегом". В ботаническом саду все зацвело - невероятные фото
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В киевском Ботаническом саду имени Александра Фомина зацвели магнолии. Пьянящий запах цветов манит посетителей.

Прийти сюда можно бесплатно. На входе продают кофе, прохладительные напитки и чай. Полакомиться можно за столиками у кафе.

Некоторые деревья уже опадают, но большинство только начинают цвести. Распустились сакуры. Люди становятся в очередь, чтобы сфотографироваться у розового "чуда".

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Трава усыпана желтыми и фиолетовыми цветами. В саду распустился первый тюльпан - белый.

Gazeta.ua подготовила подборку живописных фото с Ботанического сада.

С первым потеплением в Ботаническом саду имени Александра Фомина возросло количество посетителей.
Фото: Лилия Мыцко
Гости из кофе и фотоаппаратами рассматривают розовое "чудо" посреди сада.
Сакура расцвела яркими цветами.
В саду расцвели первые белые магнолии.
Начинают распускаться цветы на красных магнолиях.

За несколько недель цвести начнут почти все растения. Первые листочки появляются уже на белых акациях и каштанах.

В одной из районных теплиц Киева зацвели тысячи растений. Среди цветов - бегонии, бархатцы, шалфей, петунии и др.

Автор: Лилия МЫЦКО
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