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суббота, 29 января 2022 13:25

Люди массово вышли почтить героев Крут: как это происходило - фото, видео
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В Киеве прошел марш в честь героев Крут. Сотни людей, добровольцев и военных собрались возле станции метро "Арсенальная".

Люди прошлись к Аскольдовой могиле. Несли украинские флаги, плакаты и баннеры с надписями типа: "Присоединяйся к борьбе за Украину. Будь достойным героев Крут", сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Сотни людей почтили в Киеве героев Крут
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
Сотни людей почтили в Киеве героев Крут
Сотни людей почтили в Киеве героев Крут
Сотни людей почтили в Киеве героев Крут
Сотни людей почтили в Киеве героев Крут

"Сейчас Украина, как и больше 100 лет назад, защищается от российского оккупанта и находится перед угрозой нового нашествия. Из-за взаимоборства украинских сил, пацифизма и недальновидности политического руководства из Центральной Рады, страна, несмотря на героическое сопротивление, была оккупирована красной Россией. Мы изучили уроки прошлого и готовы остановить московских пришельцев. Украинцы готовы объединиться и выступить против Кремля единым фронтом", - говорится в сообщении на странице в фейсбуке, где анонсировали сегодняшнее шествие.

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На Аскольдовой могиле активисты возложили цветы к памятнику героям Крут.

Бой под станцией Круты между армией большевиков и юнкерами 1-й Киевской военной школы имени Богдана Хмельницкого, состоялся 29 января 1918-го. Украинские воины, несмотря на значительное численное преимущество врага, до последнего дрались с оккупантами и нанесли им немалые потери.

Автор: Gazeta.ua
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