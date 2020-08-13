Лукашенко хотят лишить звания Почетного доктора наук КНУ им. Т. Шевченко

Студенты вуза уже собирают подписи. Фото: из страница в Facebook Елены Никулиной

Президента Беларуси Александра Лукашенко хотят лишить звания Почетного доктора наук Киевского университета им. Т. Шевченко. Выпускники и студенты инициировали сбор подписей за соответствующее решение.

Об этом сообщила на странице в Facebook активистка Елена Никулина.

"Этим обращением мы хотим привлечь внимание университета к тому, что диктатор, который презирает принципы демократии и права человека, не может иметь звание Почетного доктора нашего университета и быть частью нашей академического сообщества. Если университет не отменял когда-либо это звание, то Лукашенко должен стать первым таким случаем ", - отметила Никулина.

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Министерство иностранных дел Чехии отозвало посла Беларуси после заявления Лукашенко о том, что поствыборными протестами в стране якобы руководили, в том числе из Чехии.