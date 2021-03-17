Локдаун в Киеве: Кличко сделал важное заявление

Киев в течение нескольких дней может попасть в красную зону эпидемиологической опасности.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Я думаю, время идет на дни. Максимум - неделя (Киев может оказаться в красной зоне. - Gazeta.ua)", - сказал Кличко в эфире канала "Украина 24".

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Ранее Виталий Кличко обратился к правительству с требованием расширить запреты оранжевой зоны, в которой находится столица. По его словам, Киев может стать "вторым Буковелем".

С четверга, 18 марта, в Киеве на 2 дня раньше начинаются весенние каникулы для учеников 5-11 классов. Такое решение приняли из-за угрожающей динамике распространения коронавируса.