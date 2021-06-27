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понедельник, 28 июня 2021 19:15

Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
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В Киеве на станции метро Золотые ворота открыли фотовыставку "Мовою танцю". Ее посвятили Национальному академическому ансамблю им. Павла Вирского.

На фотографиях изображены солисты ансамбля, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

Проект "Мовою танцю" - социальный. Он направлен показать всю самобытность, силу и красоту украинского танца.

За 80 лет своего существования ансамбль им. Павла Вирского, которым руководит Герой Украины, народный артист Украины Мирослав Вантух, выполнил десятки тысяч танцевальных номеров и побывал на гастролях по всему миру.

Новую современную программу VIRSKY SHOW ансамбль представит 29 июня в Украинском доме.

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На станции Золотые Ворота проходила фотовыставка "Лесная песня". Это первая в мире портретная фотогалерея всех персонажей драмы-феерии Леси Украинки Экспозицию посвятили 150-летию украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.

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