"Крутило по дороге, как волчок" - в Киеве поймали башенное такси

Киевом разъезжало бешенное такси. Фото: скриншот с видео

В ночь на 22 марта в Киеве задержали таксиста, который странно себя вел и создавал аварийную ситуацию на дороге.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Неравнодушные граждане заметили и передали в полицию информацию об автомобиле Volkswagen, которого крутило по дороге как волчок. Также люди добавили, что автомобиль имеет поврежденное колесо и передний бампер", - говорится в посте.

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Отмечается, что машина успела доехать до остановки скоростного трамвая Полевая, где ее остановили полицейские.

На кадрах видно, что водитель вел себя неадекватно. Несмотря на низкую температуру, он был обут в вьетнамки поверх белых носков.

Также в автомобиле нашли таблетки, состав которых будет устанавливать экспертиза.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В Дарницком районе Киева на стоянке мужчина "под кайфом" совершил ДТП - въехал в автомобиль Муниципальной охраны. Вел себя странно: снимал носки и надевал их снова.