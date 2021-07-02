Крупнейший центр вакцинации в Киеве будет работать ежедневно

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 194 больных коронавирусом, умер один человек. Фото: "Громадське радіо"

Центр Covid-вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве с 5 июля будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза - с 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце. Количество полностью иммунизированных киевлян увеличилась почти в 5,5 раза. Это весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы центра на ежедневный", - пояснила Старостенко.

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В Киеве сделать Covid-прививки, начиная с этой недели, можно будет в мини-вакцинальных центрах каждые выходные. Всего подготовили 21 такой пункт. Они расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева. В этих пунктах можно будет пройти ревакцинацию, то есть получить вторую дозу вакцины. Адреса всех пунктов - по ссылке.