Крещатик и площадь Независимости готовятся к капитальному ремонту

Майдан Независимости и Крещатик капитально отремонтируют. Фото: Департамент туризма и промоций КГГА

В 2021 году планируют капитально отремонтировать площадь Независимости и ул. Крещатик. Сейчас идет проектировка обновлений этих объектов.

Об этом сообщил Департамент туризма и промоций КГГА.

"Над проектом ремонта Крещатика работает институт Киевдормостпроект. Проект предусматривает работы на участке от Европейской площади до Бессарабской площади - до радиуса закругления примыкания бульвара Тараса Шевченко, что составляет 1,165 километра", - говорится в сообщении.

Капитально отремонтировать планируют:

- имеющиеся тротуары;

- инженерные сети;

- обустроят велодорожки;

- заменят ливневую канализацию, электрические сети и светофоры.

Для обновления внешнего вида улицы предусматривается:

- ремонт фонтанов;

- замена поврежденных фонтанов;

- зеленые насаждения;

- тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей, которые в этом нуждаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, какие дороги Киева отремонтируют в 2021 году

После реконструкции центральной столичной ул. Крещатик, высадят каштаны, а не туи.