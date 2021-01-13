Крещатик и площадь Независимости готовятся к капитальному ремонту

В 2021 году планируют капитально отремонтировать площадь Независимости и ул. Крещатик. Сейчас идет проектировка обновлений этих объектов.
Об этом сообщил Департамент туризма и промоций КГГА.
"Над проектом ремонта Крещатика работает институт Киевдормостпроект. Проект предусматривает работы на участке от Европейской площади до Бессарабской площади - до радиуса закругления примыкания бульвара Тараса Шевченко, что составляет 1,165 километра", - говорится в сообщении.
Капитально отремонтировать планируют:
- имеющиеся тротуары;
- инженерные сети;
- обустроят велодорожки;
- заменят ливневую канализацию, электрические сети и светофоры.
Для обновления внешнего вида улицы предусматривается:
- ремонт фонтанов;
- замена поврежденных фонтанов;
- зеленые насаждения;
- тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей, которые в этом нуждаются.
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После реконструкции центральной столичной ул. Крещатик, высадят каштаны, а не туи.
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