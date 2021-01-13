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среда, 13 января 2021 09:43

Крещатик и площадь Независимости готовят к капитальному ремонту

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Крещатик и площадь Независимости готовят к капитальному ремонту
Майдан Независимости и Крещатик капитально отремонтируют. Фото: Департамент туризма и промоций КГГА

2021 года планируют капитально отремонтировать площадь Независимости и ул. Крещатик. Идет проектировка обновлений этих объектов.

Об этом сообщил Департамент туризма и промоций КГГА.

"Над проектом ремонта Крещатика работает институт Киевдормостпроект. Проект предусматривает работы на участке от Европейской площади до Бессарабской площади - до радиуса закругления примыкания бульв. Тараса Шевченка, что составляет 1,165 километра", - говорится в сообщении.

Капитально отремонтировать планируют:
- имеющиеся тротуары;
- инженерные сети;
- обустроят велодорожки;
- заменят ливневую канализацию, электрические сети и светофоры.

Для обновления внешнего вида улицы предусматривается:
- ремонт фонтанов;
- замена поврежденных фонтанов;
- зеленые насаждения;
- тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей, которые в этом нуждаются.

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После реконструкции центральной столичной ул. Крещатик высадят каштаны, а не туи.

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