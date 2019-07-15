Крещатик хотят внести в список ЮНЕСКО

Столичную улицу Крещатик собираются внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщают в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.
Сейчас разрабатывают научно-проектную документацию, чтобы сделать досье и подать его на номинацию о включении улицы в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Кроме того, 5 новых объектов включат в перечень культурного наследия Киева:
- усадьбу на ул. Олеся Гончара, 74 - ул. Гоголевская, 2;
- мозаичное панно "Цветущие сады" ("Украина молодая") на Дарницком бульваре, 23;
- школу №6 (политехнический лицей КПИ) на ул. Политехнической, 2а;
- жилой дом на ул. Пушкинской, 30;
- келью криласных послушников на ул. Сковороды, 2а.
В документе ЮНЕСКО зафиксировали правильное написание названия Киева латиницей.
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