Крещатик хотят внести в список ЮНЕСКО

Сейчас разрабатывают документацию, чтобы номинировать улицу на включение в список. Фото: Информатор

Столичную улицу Крещатик собираются внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщают в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

Сейчас разрабатывают научно-проектную документацию, чтобы сделать досье и подать его на номинацию о включении улицы в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Кроме того, 5 новых объектов включат в перечень культурного наследия Киева:

- усадьбу на ул. Олеся Гончара, 74 - ул. Гоголевская, 2;

- мозаичное панно "Цветущие сады" ("Украина молодая") на Дарницком бульваре, 23;

- школу №6 (политехнический лицей КПИ) на ул. Политехнической, 2а;

- жилой дом на ул. Пушкинской, 30;

- келью криласных послушников на ул. Сковороды, 2а.

В документе ЮНЕСКО зафиксировали правильное написание названия Киева латиницей.