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Космическое подорожание проезда: Кличко успокоил киевлян

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Космическое подорожание проезда: Кличко успокоил киевлян
Кличко пообещал не повышать цену до конца отопительного сезона. Фото: УНИАН

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в Facebook.

Он подчеркнул, что вопрос об увеличении стоимости проезда только вынесли на обсуждение. Окончательного решения пока нет.

"Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа. Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 миллиардов гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума", - написал Кличко.

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Добавил, что только в текущем году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн. из городского бюджета.

"Мы поставлены перед выбором, или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?", - спрашивает мэр.

16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве вырастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.

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Дата
17
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