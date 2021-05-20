Конца не видно: аномальные очереди образовались возле станции метро

В четверг, 20 мая, пассажирский коллапс засняли на станциях столичного метро Позняки и Вокзальная.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" у Facebook.

Фото: kyiv.tsn.ua

"С временными ограничениями, чтобы избежать скопления людей. Наоборот получилось (на Вокзальной. - Gazeta.ua)", - говорится в описании видео.

Скопление на Позняках связаны с закрытием одного из вестибюлей станции, который не будет работать до 22 мая из-за замены турникетов. Толпы на Позняках наблюдают уже третий день подряд.

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В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти на 4-7 грн. Вопрос новых тарифов уже обсуждается в Киевсовете.