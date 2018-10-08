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понедельник, 08 октября 2018 12:52

Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь
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Столичный магазин алкоголя снесли.
Фото: facebook.com/andreev.solomianka
Столичный магазин алкоголя снесли.
Столичный магазин алкоголя снесли.
Столичный магазин алкоголя снесли.
Столичный магазин алкоголя снесли.

В Оболонском районе Киева снесли магазин, где продавали алкоголь.

"Столичный горсовет не разрешает ни продавать, ни разливать спиртное во временных сооружениях. Поэтому судьба этой "наглой" точки вполне предсказуема", - сообщил глава предприятия "Киевблагоустрий" Андрей Андреев.

По его словам, также демонтаж торговых точек провели в подземном переходе на Краснозвездном проспекте, 37. Киоски стояли возле перекрестка с улицей Уманской.

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"У них был инвестор, но срок договора с городом закончился", - объяснил глава КП "Киевблагоустрий". Добавил, что в следующем году этот переход полностью отремонтируют.

Без разрешения работают 2144 временных сооружений, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

В июле 2018-го КП "Киевблагоустрий" снесло 50 МАФов, в августе - 15. Больше всего киосков демонтировали в Голосеевском и Подольском районах. Согласно распоряжению КГГА, всего в Киеве может стоять 6500 временных сооружений.

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