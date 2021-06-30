Коммунальщики смели МАФы из столичных улиц: фото до и после

С 21 по 27 июня коммунальщики демонтировали незаконно размещены сооружения на улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Демонтажные бригады нашего предприятия продолжают освобождать город от незаконно установленных МАФов, торговых палаток и других объектов, которые размещаются на улицах столицы без разрешительных документов", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе на штрафплощадки переехал еще ряд незаконно установленных элементов благоустройства. Точное количество обещают предоставить позже.

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В столичных переходах тоже продолжают демонтировать МАФы, установленные с нарушениями. Продолжалась зачистка сооружений в переходе на майдане Независимости.