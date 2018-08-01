Коммунальщики привлекли подразделение полиции ТОР для сноса гаража

Автор: Gazeta.ua Бригада из 10 коммунальщиков и спецтехникой прибыла вместе с четырнадцатью бойцами подразделения патрульной полиции ТОР

Ночью 25 июля на проспекте Космонавта Комарова в Киеве сотрудники КП "Київблагоустрій" третий раз за месяц пытались снести гараж Юрия и Сергея Морозенко. О чем Gazeta.ua рассказали сами Морозенки и их адвокат Олег Верхотуров.

Бригада из 10 коммунальщиков и спецтехникой прибыла вместе с четырнадцатью бойцами подразделения патрульной полиции ТОР (подразделение тактико-оперативного реагирования Нацполиции - Gazeta.ua)

Бойцы подразделения окружили гараж и запретили к нему подходить, в том числе и владельцам Морозенкам. Сотрудники же КП "Київблагоустрій" отключив уличные фонари и применив спецтехнику начали демонтировать сооружение.

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Все попытки владельцев гаража предоставить документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество и указывают на незаконность демонтажа, сотрудниками ТОРа были проигнорированы. По словам руководителя подразделения, целью выезда подразделения было обеспечение общественного порядка.

Бригада демонтажников во главе с начальником отдела демонтажных работ КП "Київблагоустрій" Анной Хвостовой, разрушили и вывезли часть забора гаража. Далее применив газовый резак сломали ворота и проникнув внутрь подожгли имущество Морозенков.

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В это время на место происшествия приехал адвокат Морозенков, Олег Верхотуров. Его бойцы подразделения ТОР пропустили к гаражу.

"Я сообщил командиру подразделения ТОР о том, что КП "Київблагоустрій" незаконно пытается демонтировать объект недвижимого имущества. Что объект принадлежит моим клиентам и предоставил соответствующие правоустанавливающие документы", - рассказывает Верхотуров.

После ознакомления с документами и получения объяснений бойцы прекратили сопротивляться владельцам гаража, а коммунальщики прекратили демонтаж.

После приезда следственно-оперативной группы и наряда патрульной полиции братья Морозенко предоставили объяснения по факту совершенных уголовных преступлений. Бригада КП "Київблагоустрій" вместе со спецтехникой уехала в неизвестном направлении.

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