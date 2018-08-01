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среда, 01 августа 2018 19:24

Количество отравившихся шаурмой стремительно выросло

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Количество отравившихся шаурмой стремительно выросло
Среди пострадавших от восточного блюда есть беременные женщины и дети. ФОТО: od.vgorode.ua

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70 человек, среди них 10 детей. Врачи подозревают сальмонеллез.

Из 70 больничной койки избежали только десять человек, сообщило столичное управление Госпродпотребслужбы.

В 33 случаях, 3 среди детей, еду приобрели в киоске-автоприцепе "Купава" возле станции метро Дарница.

Еще 26, из них 2 несовершеннолетних, отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, купленными в МАФе неподалеку кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

11 отравлений, в том числе 5 у детей, произошли на Оболони.

Пострадала и беременная женщина, еду приобрела в районе станции метро Лесная.

В Киевской области сообщили о 4 случаях.

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Массовое пищевое отравление шаурмой в Киеве начали наблюдать с 30 июля - тогда в Днепровском районе столицы отравились 5 человек. Все они накануне ели шаурму из киоска возле станции метро Дарница.

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